Россиянина осудили по статье о госизмене за перевод денег ВСУ

Суд дал 9 лет колонии жителю Сургута за финансирование ВСУ

Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова, который вышел на связь с украинским представителем и финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Мужчину признали виновным по статье о государственной измене.

Как уточнили в ведомстве, Лошаков, будучи противником внешней и внутренней политики России, самостоятельно установил контакт с неизвестным в мессенджере, а затем начал переводить деньги на финансирование украинской армии. Суд проходил в закрытом режиме.

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