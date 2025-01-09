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12:16, 9 января 2025Силовые структуры

Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России Украине

В Херсонской области задержали девушку за передачу данных о ВС РФ Украине
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Херсонской области задержали 18-летнюю девушку за передачу данных о российской армии Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, в апреле 2023 года подозреваемая передавала украинскому куратору сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ). Против нее возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Жительница Херсонской области арестована. Ей грозит до 20 лет колонии.

Ранее суд в Севастополе приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за госизмену.

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