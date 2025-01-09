Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных о ВС России Украине

В Херсонской области задержали девушку за передачу данных о ВС РФ Украине

В Херсонской области задержали 18-летнюю девушку за передачу данных о российской армии Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, в апреле 2023 года подозреваемая передавала украинскому куратору сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ). Против нее возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Жительница Херсонской области арестована. Ей грозит до 20 лет колонии.

Ранее суд в Севастополе приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за госизмену.

