Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины

ФСБ: суд дал 16 лет колонии жителю Севастополя за госизмену в пользу Украины

В Крыму суд приговорил 28-летнего жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Севастопольский городской суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Его отправят в колонию строгого режима.

По данным ФСБ, севастополец в сентябре 2022 года связался с украинской спецслужбой и получил задание на сбор данных о передвижениях российской военной техники в Крыму. Также он передавал информацию о местонахождении интересующих украинскую разведку людей и автомобилей.

У севастопольца нашли сверток с тротилом весом более 350 граммов, который он получил от сообщника и спрятал в тайнике, оборудованном на городском кладбище.

Ранее 5 сентября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, который переводил через криптовалютную биржу деньги действовавшей против интересов России иностранной организации. Против него возбуждено дело о госизмене.