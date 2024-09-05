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14:01, 5 сентября 2024Силовые структуры

Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену в пользу Украины

ФСБ: суд дал 16 лет колонии жителю Севастополя за госизмену в пользу Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил 28-летнего жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Севастопольский городской суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Его отправят в колонию строгого режима.

По данным ФСБ, севастополец в сентябре 2022 года связался с украинской спецслужбой и получил задание на сбор данных о передвижениях российской военной техники в Крыму. Также он передавал информацию о местонахождении интересующих украинскую разведку людей и автомобилей.

У севастопольца нашли сверток с тротилом весом более 350 граммов, который он получил от сообщника и спрятал в тайнике, оборудованном на городском кладбище.

Ранее 5 сентября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, который переводил через криптовалютную биржу деньги действовавшей против интересов России иностранной организации. Против него возбуждено дело о госизмене.

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      Любовь Ширижик
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