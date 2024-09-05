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13:37, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин перевел криптовалюту иностранной организации и стал фигурантом дела о госизмене

Петербуржца задержали за спонсирование иностранной организации криптовалютой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца, который переводил деньги действовавшей против интересов России иностранной организации. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным ведомства, злоумышленник зарегистрировался на криптовалютной бирже и с помощью нее спонсировал иностранную организацию, которая действовала против безопасности России. Другие подробности преступления не раскрываются.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене. Сам он задержан и помещен под стражу. Следственные действия по делу фигуранта продолжаются.

Ранее следственный отдел УФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который финансировал боевиков и перевел почти 300 тысяч рублей участнику ячейки международной террористической организации. Дело заведено по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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