ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию россиянина

В Дагестане арестовали мужчину, отправившего 290 тысяч рублей террористам

Следственный отдел УФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который финансировал боевиков и перевел почти 300 тысяч рублей участнику ячейки международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

Дело заведено по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Фигурант задержан и арестован по решению суда.

По данным следствия, мужчина в январе 2019 года отправил более 290 тысяч рублей одному из участников террористической ячейки. Он осознавал, что полученные деньги будут направлены на подготовку и совершение терактов.

Ранее сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали гражданку Украины за финансирование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Женщина была задержана в Луганской народной республике.