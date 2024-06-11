Украинка из ЛНР отправляла террористам деньги и попалась

В ЛНР задержали украинку за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали гражданку Украины за финансирование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по статьям 205.1 («Финансирование терроризма») и 282.3 («Финансирование экстремистской деятельности») УК РФ. По данным следствия, украинка с января по апрель 2024 года совершила не менее десяти денежных переводов на банковские карты участников этих организаций. Подозреваемую задержали в Старобельском районе ЛНР.

27 мая сообщалось, что прокуратура республики признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении украинца, участвовавшего в деятельности террористического сообщества.