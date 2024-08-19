Гражданка Украины пойдет под суд в российском регионе за финансирование нацбатальона ВСУ

В ЛНР украинка пойдет под суд за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

Начало событий в новости Украинка из ЛНР отправляла террористам деньги и попалась

В Луганской народной республике (ЛНР) гражданка Украины пойдет под суд за финансирование националистического батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по ЛНР.

Женщина обвиняется по статьям о финансировании терроризма и финансировании экстремистской деятельности. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

По данным следствия, в период с января по апрель 2024 года она не менее 10 раз переводила деньги на банковские карты участникам запрещенных террористической и экстремистской организаций.

Подозреваемая была задержана 11 июня в Старобельском районе ЛНР.