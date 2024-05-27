Украинец вступил в ряды террористического сообщества и попал под статью в ЛНР

В ЛНР возбудили дело в отношении участника батальона «Донбасс» ВСУ

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении украинца, участвовавшего в деятельности террористического сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

По данным следствия, в июле 2020 года гражданин Украины добровольно вступил в ряды 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс» Вооруженных сил Украины (ВСУ), признанного решением суда террористическим. После этого в учебном центре он приобрел навыки ведения ближнего боя и обращения с оружием, которые применил в ходе боевых действий против Вооруженных сил России на территории ЛНР.

Уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины было возбуждено следственным отделом регионального управления ФСБ. Фигуранту вменяют часть 2 статьи 205.4 («Участие в деятельности террористического сообщества») и статью 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу города Ровеньки ЛНР по подозрению в шпионаже.