Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

ФСБ уличила в шпионаже жительницу ЛНР, передавшую сестре в Киеве данные о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали жительницу города Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили региональном управлении ведомства.

Женщина занималась сбором данных о Российской армии — местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

На допросе она призналась, что передала собранную информацию сестре, проживающей в Киеве, которая далее отправила данные украинским военнослужащим.

Ранее 27 мая сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики передала в Верховный суд региона уголовное дело 21-летней гражданки Украины Анны Каплан, обвиняемой в шпионаже. По данным следствия, в марте 2023 года она из Мариуполя передавала сотруднику Службы безопасности Украины координаты мест дислокации личного состава одного из подразделений Вооруженных сил России. Ее задержали сотрудники ФСБ.