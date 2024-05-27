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15:17, 27 мая 2024Силовые структуры

Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

ФСБ уличила в шпионаже жительницу ЛНР, передавшую сестре в Киеве данные о ВС РФ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жительницу города Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили региональном управлении ведомства.

Женщина занималась сбором данных о Российской армии — местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

На допросе она призналась, что передала собранную информацию сестре, проживающей в Киеве, которая далее отправила данные украинским военнослужащим.

Ранее 27 мая сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики передала в Верховный суд региона уголовное дело 21-летней гражданки Украины Анны Каплан, обвиняемой в шпионаже. По данным следствия, в марте 2023 года она из Мариуполя передавала сотруднику Службы безопасности Украины координаты мест дислокации личного состава одного из подразделений Вооруженных сил России. Ее задержали сотрудники ФСБ.

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      Любовь Ширижик
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