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13:38, 27 мая 2024Силовые структуры

В ДНР осудят задержанную ФСБ гражданку Украины за шпионаж в пользу СБУ

В ДНР будут судить гражданку Украины, передававшую СБУ данные о ВС России

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 21-летней гражданки Украины Анны Каплан, обвиняемой в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, в марте 2023 года Каплан из Мариуполя передавала сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) координаты мест дислокации личного состава одного из подразделений Вооруженных Сил (ВС) России. Ее задержали сотрудники ФСБ.

Против женщины возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже.

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      Екатерина Кашурникова
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