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10:01, 3 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала украинку по подозрению в шпионаже

В ЛНР ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, украинка жила в городе Антрацит и собирала данные о местах дислокации подразделений российской армии, задействованных в специальной военной операции. Кроме того, задержанная призналась, что передавала кураторам сведения о местах массового скоплениях жителей города.

Ранее стало известно, что в ЛНР жительница поселка городского типа Троицкое собирала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России и передавала их военнослужащему Вооруженных сил Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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