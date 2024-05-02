ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж

В ЛНР задержали гражданку Украины за передачу ВСУ данных о Российской армии

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике (ЛНР) гражданку Украины, которая собирала данные о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, жительница поселка городского типа Троицкое собирала данные о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил (ВС) России и передавала их военнослужащему ВСУ. Задержанная призналась, что свою деятельность вела с марта по май 2023 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины.