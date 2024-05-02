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13:14, 2 мая 2024Силовые структуры

Агента СБУ Кармазина осудили в Москве на 25 лет за шпионаж и подготовку теракта

В Москве суд дал 25 лет агенту СБУ Кармазину за шпионаж и подготовку теракта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина, сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе. Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Материалы дела были рассмотрены в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно». Известно, что Кармазин — гражданин Украины.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области 18-летний житель поджег вышку сотовой связи ради гонорара и был задержан.

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      Илона Палей
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