Молодой человек за гонорар поджег вышку сотовой связи в российском регионе

Под Иваново 18-летний мужчина получил 350 тысяч рублей за поджог вышки связи

В Ивановской области 18-летний местный житель за гонорар в размере 350 тысяч рублей поджег вышку связи. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Преступление произошло в ночь на 1 мая на базовой станции сотовой связи, размером один на два метра, в деревне Жуково. Огонь полностью ее уничтожил. Молодой человек был задержан вечером того же дня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до пяти лет колонии.

По данным канала, накануне задержанный получил сообщение от неизвестного мужчины в мессенджере Telegram. Тот предложил фигуранту подзаработать и заказал поджог вышки сотовой связи.

Ранее сообщалось, что 17-летний житель Челябинска предстанет перед судом за подготовку диверсии на железной дороге и намерение вступить в украинскую террористическую организацию.