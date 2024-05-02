Российского подростка отдали под суд за подготовку поджога на железной дороге

СК отдал под суд 17-летнего жителя Челябинска за подготовку диверсии на ж/д

17-летний житель Челябинска предстанет перед судом за подготовку диверсии на железной дороге и намерение вступить в украинскую террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении подростка, по статьям 281 УК РФ («Диверсия») и 205.5 УК РФ («Участию в деятельности террористической организации»). Материалы направлены для рассмотрения по существу в Центральный окружной военный суд.

По данным следствия, в июне 2023 года подросток готовился поджечь релейные железнодорожные шкафы, которые отвечают за управление поездами и светофорами. Он связался через мессенджер с гражданином, действующим в интересах Украины и получил от него инструкции по совершению диверсии. Тот обещал подростку вознаграждение за преступление.

Также обвиняемый с мая по июнь 2023 года пытался вступить в организацию, признанную на территории России террористической. Он отправил ее представителям анкету с личными данными и копию своего российского паспорта.

Подростка задержали сотрудники ФСБ, когда он готовил поджог. В настоящее время он находится под стражей.

26 апреля сообщалось, что у двоих подростков из Волжского Волгоградской области, готовивших теракты в регионе, изъяли таблицу с расценками за диверсии на территории России. В ней указано, что разведка стратегического объекта и слежка стоят от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или линии электропередач платят от 500 долларов, поджог релейного шкафа оценивается от 200 долларов, автомобиля на 100 долларов дороже, частный дом стоит 500 долларов, а вот за поджог военкомата вербовщики готовы выложить от тысячи долларов.