ФСБ изъяла у готовивших теракты подростков ценник на диверсии в России

ФСБ: в ценнике, изъятом у подростков в Волжском, диверсии в РФ стоят до $1 тыс.

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Сотрудники ФСБ изъяли у двоих подростков из Волжского Волгоградской области, готовивших теракты в регионе, таблицу с расценками за диверсии на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

В ценнике указано, что разведка стратегического объекта и слежка стоят от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или линии электропередач платят от 500 долларов, поджог релейного шкафа оценивается от 200 долларов, автомобиля на 100 долларов дороже, частный дом стоит 500 долларов, а вот за поджог военкомата вербовщики готовы выложить от тысячи долларов.

Задержанные являются членами ячейки проукраинской запрещенной в России террористической неонацистской организации National-Socialism/White Power. Они собирались взорвать отдел полиции либо военкомат. Также в качестве цели для совершения теракта рассматривались места общепита и органы госвласти с массовым пребыванием людей.

По данным ФСБ, члены ячейки с марта по ноябрь 2023 года нанесли повреждения 16 автомобилям с символикой специальной военной операции и нападали на машины выходцев с Северного Кавказа и Центральной Азии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они дали признательные показания.