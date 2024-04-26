ФСБ задержала двух членов NS/WP за подготовку терактов в полиции и военкомате

В Волгоградской области ФСБ задержала членов NS/WP, готовивших теракты

В Волгоградской области ФСБ задержала двоих членов ячейки проукраинской запрещенной в России и признанной экстремисткой организации National-Socialism/White Power (NS/WP), готовивших теракты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов задержанные повредили 16 машин с символикой специальной военной операции или принадлежащих уроженцам Северного Кавказа и Центральной Азии. Во время обысков у них изъяли основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации.

17-летние подростки признали вину. Они рассказали, что вышли на связь с главарями NS/WP, получили инструкции по изготовлению СВУ и синтезировали взрывчатое вещество. Затем задержанные предварительно испытали его. Они планировали устроить теракты в отделе полиции в Волжском, местном военкомате и в местах массового скопления людей.

Ранее стало известно, что в Курске сотрудники ФСБ задержали 20-летнюю местную жительницу за вербовку одиннадцатиклассницы одной из московских школ в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).