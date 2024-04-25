ФСБ задержала россиянку за вербовку школьницы в ИГ

В Курске ФСБ задержала 20-летнюю девушку за вербовку школьницы в ИГ

В Курске сотрудники ФСБ задержали 20-летнюю местную жительницу за вербовку одиннадцатиклассницы одной из московских школ в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает «Коммерсант».

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Правоохранители хотят ходатайствовать о ее аресте.

По версии следствия, 24 апреля школьница приехала в Курск вместе с 27-летним шестикурсником медицинского института Орловского госуниверситета. В этом же месяце она присягнула на верность ИГ под влиянием задержанной. В результате одиннадцатиклассницу и студента также задержали.

Собеседник издания заявил, что школьница приняла ислам почти два года назад, взяла имя Нусайба и из-за вербовщицы начала разделять радикальную идеологию.

Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что вербовщики ИГ используют проблему миграции из Средней Азии для создания раскола в российском обществе.