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09:10, 23 апреля 2024Силовые структуры

Эксперт назвал угрозой российскому обществу растущее недовольство мигрантами

Востоковед Семенов: ИГ использует недовольство мигрантами для раскола РФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вербовщики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) используют проблему миграции из Средней Азии для создания раскола в российском обществе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«Такой подход может привести к внутренним конфликтам, чего и добиваются организаторы этих акций. Они таким образом бьют по наиболее слабому, скажем так, месту в нашем обществе», — считает он.

По его словам, ИГ удобно привлекать к осуществлению террористических атак мигрантов.

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Эксперт отметил, что нет прямой взаимосвязи межу миграцией и запрещенной организацией ИГ. Он напомнил, что к радикальным взглядам могут прийти люди, которые «еще вчера были далеки от ислама». Например, актер Дорофеев, который снимался в российских сериалах, а потом неожиданно уехал воевать в Сирию на стороне ИГ, хотя никогда не был мусульманином и принял ислам уже после отъезда на Ближний Восток, рассказал специалист.

Полную версию интервью с востоковедом можно прочитать здесь.

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