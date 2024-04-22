Эксперт назвал угрозой российскому обществу растущее недовольство мигрантами

Востоковед Семенов: ИГ использует недовольство мигрантами для раскола РФ

Вербовщики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) используют проблему миграции из Средней Азии для создания раскола в российском обществе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«Такой подход может привести к внутренним конфликтам, чего и добиваются организаторы этих акций. Они таким образом бьют по наиболее слабому, скажем так, месту в нашем обществе», — считает он.

По его словам, ИГ удобно привлекать к осуществлению террористических атак мигрантов.

Эксперт отметил, что нет прямой взаимосвязи межу миграцией и запрещенной организацией ИГ. Он напомнил, что к радикальным взглядам могут прийти люди, которые «еще вчера были далеки от ислама». Например, актер Дорофеев, который снимался в российских сериалах, а потом неожиданно уехал воевать в Сирию на стороне ИГ, хотя никогда не был мусульманином и принял ислам уже после отъезда на Ближний Восток, рассказал специалист.

Полную версию интервью с востоковедом можно прочитать здесь.