«Оружие внезапно вышло из строя». ИГИЛ изложило свою версию теракта в «Крокусе»

ИГИЛ заявило о планах террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией

Филиал террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) под названием «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в России) опубликовал 16-страничный отчет, в котором изложил свою версию теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. «Лента.ру» ознакомилась с документом.

Террористы заявили о 500 пострадавших в «Крокусе»

Согласно изложенной ИГ версии, вооруженным боевикам удалось расстрелять около 200 человек, а еще несколько сотен посетителей «Крокуса» погибли в результате пожара.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сообщается об около 500 убитых, раненых и пропавших без вести из отчета «Исламского государства»

Как сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 человека пострадали.

Позднее МЧС России опубликовало список с 143 именами погибших. На данный момент установлены личности 134 жертв теракта.

ИГИЛ планировало вступить в бой с российскими правоохранителями

В опубликованном отчете отмечается, что исламисты готовились вступить в бой с силами правопорядка. ИГ подчеркивает, что боевики «получили боеприпасы в большом количестве», однако их планы поменялись из-за неполадок с оружием.

Внезапная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал из отчета «Исламского государства»

Джихадисты поехали в сторону Украины

Отмечается, что после совершенного теракта преступники поспешили скрыться, и российские правоохранители «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил».

В итоге сотрудники силовых органов задержали четырех исполнителей теракта, пытавшихся скрыться на автомобиле Renault белого цвета. Их задержали, когда они ехали в сторону Украины.

Обвиняемые по делу о теракте рассказали на допросах, что после содеянного направлялись в Киев. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, фигуранты признались, что им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины.

Фото: Yulia Morozova / Reuters

В свою очередь Киев отверг свою причастность к теракту в «Крокусе».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по людям. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Вилаят Хорасан». Всех исполнителей теракта задержали силовики в Брянской области.

На данный момент арестованы девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четыре непосредственных исполнителя.