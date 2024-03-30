«Оружие внезапно вышло из строя». ИГИЛ изложило свою версию теракта в «Крокусе»
Филиал террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) под названием «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в России) опубликовал 16-страничный отчет, в котором изложил свою версию теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. «Лента.ру» ознакомилась с документом.
Террористы заявили о 500 пострадавших в «Крокусе»
Согласно изложенной ИГ версии, вооруженным боевикам удалось расстрелять около 200 человек, а еще несколько сотен посетителей «Крокуса» погибли в результате пожара.
Сообщается об около 500 убитых, раненых и пропавших без вести
Как сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 человека пострадали.
Позднее МЧС России опубликовало список с 143 именами погибших. На данный момент установлены личности 134 жертв теракта.
ИГИЛ планировало вступить в бой с российскими правоохранителями
В опубликованном отчете отмечается, что исламисты готовились вступить в бой с силами правопорядка. ИГ подчеркивает, что боевики «получили боеприпасы в большом количестве», однако их планы поменялись из-за неполадок с оружием.
Внезапная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал
Джихадисты поехали в сторону Украины
Отмечается, что после совершенного теракта преступники поспешили скрыться, и российские правоохранители «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил».
В итоге сотрудники силовых органов задержали четырех исполнителей теракта, пытавшихся скрыться на автомобиле Renault белого цвета. Их задержали, когда они ехали в сторону Украины.
Обвиняемые по делу о теракте рассказали на допросах, что после содеянного направлялись в Киев. Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России, фигуранты признались, что им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины.
В свою очередь Киев отверг свою причастность к теракту в «Крокусе».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по людям. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Вилаят Хорасан». Всех исполнителей теракта задержали силовики в Брянской области.
На данный момент арестованы девять фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четыре непосредственных исполнителя.