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19:38, 29 марта 2024Силовые структуры

Исполнители теракта в «Крокусе» после атаки направились в Киев за деньгами

СКР: исполнители теракта в «Крокусе» после атаки направились в Киев за деньгами
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» рассказали на допросах, что после атаки направлялись в Киев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По словам фигурантов, им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины. Также обвиняемые в своих показаниях сообщили, что их действия во время подготовки и вооруженного нападения на концертный зал координировал мужчина, назвавшийся псевдонимом. Он отправлял им голосовые сообщения в Telegram.

Ранее в СК рассказали, что получили доказательства связи террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», с украинскими националистами.

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      Илона Палей
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