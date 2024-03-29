Исполнители теракта в «Крокусе» после атаки направились в Киев за деньгами

СКР: исполнители теракта в «Крокусе» после атаки направились в Киев за деньгами

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» рассказали на допросах, что после атаки направлялись в Киев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По словам фигурантов, им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины. Также обвиняемые в своих показаниях сообщили, что их действия во время подготовки и вооруженного нападения на концертный зал координировал мужчина, назвавшийся псевдонимом. Он отправлял им голосовые сообщения в Telegram.

Ранее в СК рассказали, что получили доказательства связи террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», с украинскими националистами.