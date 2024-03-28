СК заявил о связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами

СК: связь террористов из «Крокуса» с украинскими националистами доказана

Следователи получили доказательства связи террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, с украинскими националистами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что связь стрелков и украинских националистов подтверждается словами задержанных, а также информацией на изъятых у них технических устройствах и сведениями о финансовых операциях. «В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в СК сообщили о задержании еще одного подозреваемого по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокусе».

Ранее Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в список террористов и экстремистов.

