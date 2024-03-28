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17:46, 28 марта 2024Силовые структуры

Установлен и задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в «Крокусе»

Силовики задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Силовики задержали еще одного подозреваемого по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщил Следственный комитет (СК) России.

В ведомстве заявили, что подозреваемый участвовал в финансировании террористов. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее в СК рассказали, что получили доказательства связи террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», с украинскими националистами.

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