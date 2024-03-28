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15:54, 28 марта 2024Силовые структуры

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму оказались 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода (Раджабали) Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов.

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