Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму оказались 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода (Раджабали) Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов.

