Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали о координаторе

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали о координации через Telegram

Фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали о координации через Telegram мужчиной под псевдонимом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Во время допросов обвиняемые рассказали, что во время подготовки к преступлению и после него они получали голосовые сообщения в Telegram, в которых им говорили, как поступать. Координировал их мужчина, который представился под псевдонимом.

Ранее стало известно, что девятый фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал вину.