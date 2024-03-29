Причастность украинских спецслужб к организации теракта в «Крокусе» проверят

СК проверит причастность украинских спецслужб к организации теракта в «Крокусе»

Начало событий в новости Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали о координаторе

Следственный комитет (СК) России проверит причастность украинских спецслужб к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Координатор после нападения на концертный зал направлял террористов в Киев. Об этом они рассказали следователям. В своих показаниях фигуранты сообщили, что их действия во время подготовки и вооруженного нападения на концертный зал координировал мужчина, представившийся псевдонимом. Он отправлял им голосовые сообщения в Telegram. Он обещал нападавшим выплатить обещанное вознаграждение в Киеве, куда они и отправились после теракта.

Ранее стало известно, что девятый фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал вину.