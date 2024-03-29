Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои частично признал вину

Девятый фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Маргариту Хореву.

Хорева заявила, что Лутфуллои частично признает свою вину. Других подробностей адвокат не раскрыла.

Мужчина является уроженцем Таджикистана, ему 24 года. Жены и детей у обвиняемого нет. До теракта он по временной регистрации проживал в хостеле на Щелковской.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.

Басманный суд Москвы отправил Лутфуллои в СИЗО до 22 мая.