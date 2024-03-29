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17:26, 29 марта 2024Силовые структуры

Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая

Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои до 22 мая
Начало событий в новости Доставленный в суд девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО девятого фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои до 22 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Заседание по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения прошло в закрытом режиме. Лутфуллои предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов.

Арестованный является уроженцем Таджикистана, ему 24 года, холост, семьи нет. Перед нападением он по временной регистрации проживал в хостеле на Щелковской.

На следующий день после трагедии Лутфуллои был задержан полицейскими за хулиганство у концертного зала. Сотрудники правоохранительных органов остановили его для проверки документов, но тот в ответ грубо выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и дерзко, отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции. Тогда суд назначил ему 15 суток административного ареста.

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      Любовь Ширижик
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