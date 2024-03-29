Доставленный в суд девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

Московский суд показал видео с девятым фигурантом дела о теракте в «Крокусе»

Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» захотели арестовать

Начало событий в новости Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» захотели арестовать

В Басманный суд Москвы доставлен девятый фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

На кадрах виден мужчина в наручниках, находящийся в стеклянном аквариуме для обвиняемых.

Подсудимый — уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад, которому предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). Следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ему 24 года, холост, семьи нет. Из материалов дела известно, что он по временной регистрации проживал в хостеле на Щелковской, уточняет ТАСС.

По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов.

В Таджикистане силовики задержали девять человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они являются жителями города Вахдат.