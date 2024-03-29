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13:15, 29 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане задержали девять человек за связи с атаковавшими «Крокус»

ГКНБ Таджикистана задержал девять человек за связи с атаковавшими «Крокус»

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В Таджикистане задержали 9 человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Азия-Плюс» со ссылкой на собственные источники в органах безопасности республики.

Уточняется, что не менее 9 человек за связи с атаковавшими «Крокус» были задержаны сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. По информации «Азии-Плюс», все они являются жителями города Вахдат.

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      Екатерина Грищенко
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