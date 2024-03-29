В Таджикистане задержали девять человек за связи с атаковавшими «Крокус»

ГКНБ Таджикистана задержал девять человек за связи с атаковавшими «Крокус»

В Таджикистане задержали 9 человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал «Азия-Плюс» со ссылкой на собственные источники в органах безопасности республики.

Уточняется, что не менее 9 человек за связи с атаковавшими «Крокус» были задержаны сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. По информации «Азии-Плюс», все они являются жителями города Вахдат.