Суд арестовал обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Как проходило заседание?

Басманный суд арестовал до 22 мая обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы в воскресенье, 24 марта, арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом из зала суда сообщила корреспондент «Ленты.ру» Илона Палей.

32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года.

Мера пресечения фигурантам избиралась в закрытом режиме

Фигурантов уголовного дела доставили в суд поздно вечером. Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 статьи 205 УК РФ). Обвиняемым грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

Первый фигурант, уроженец и гражданин Таджикистана Далерджон Мирзоев, в суде признал вину.

Второй обвиняемый, Рачабализод Саидакрами Муродали, на вопрос о наличии регистрации в России ответил, что зарегистрирован, но не вспомнил, где именно. Он также признал вину.

Третий фигурант, гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, был официально трудоустроен разнорабочим на фабрике. Зарегистрирован в Красногорске. Последнего обвиняемого, Мухаммадсобира Файзова, доставили в суд на каталке и в медицинском халате. Ранее он работал барбером в Иваново, где и зарегистрирован.

Фигуранты должны были получить 500 тысяч рублей на всех

По словам информированного источника «Известий», обвиняемые за совершение нападения должны были получить 500 тысяч рублей на всех, а не каждый по отдельности. На банковскую карту им была переведена половина суммы — 250 тысяч рублей.

Кроме того, двое фигурантов получили инструкции, находясь в Турции, остальных двоих привлекли уже на территории России.

Число пострадавших в теракте достигло 182 человек

По последним данным Минздрава Подмосковья, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» пострадали 182 человека. В настоящее время в больницах находится 101 пострадавший.

Первые судебно-медицинские исследования подтвердили, что в результате атаки не выжили 68 человек, их опознали. Список будет дополняться по мере того, как судмедэксперты будут идентифицировать личности жертв.

Спасатели МЧС России после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». Для разбора завалов применяют специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.

Нападение произошло в пятницу, 22 марта, вечером, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура.