Второй фигурант дела о теракте в Крокусе признал вину

Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» Рачабализода признал вину в суде

Второй фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Рачабализода Саидакрами Муродали признал свою вину в суде в ночь на 25 марта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте второго обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, до 22 мая 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта были задержаны, 24 марта их доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения.