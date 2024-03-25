Озвучена точная сумма гонорара за организацию теракта в «Крокусе»

«Известия» озвучили точную сумму гонорара за организацию теракта в «Крокусе»

Люди, совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, должны были получить 500 тысяч рублей на всех, а не каждый по отдельности. Точную сумму гонорара за организацию нападения на посетителей концертного зала озвучили «Известия», ссылаясь на информированный источник.

Задержанным на банковскую карту была переведена половина суммы — 250 тысяч рублей. Ранее один из подозреваемых в совершении теракта, Шамсидин Фаридуни, рассказал на допросе, что им обещали заплатить за содеянное полмиллиона рублей, однако его слова истолковали неверно, решив, что эту сумму должен был получить каждый из злоумышленников.

Также собеседник издания раскрыл информацию о подготовке теракта. По его словам, двое фигурантов получили инструкции, находясь в Турции, остальных двоих привлекли уже на территории России.

Вечером 24 марта обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, доставили в Басманный суд Москвы. В отношении всех четверых фигурантов уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.