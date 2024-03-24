Появилось видео со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе» из зала суда

У «Ленты.ру» появилось видео из суда со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», доставленный в Басманный суд Москвы, попал на видео. Кадры появились у «Ленты.ру» от корреспондента из зала суда.

Рачабализод Саидакрами Муродали родился 4 февраля 1994 года. Женат, есть ребенок. Ранее судимым не был. Мужчина плохо говорит по-русски, общается через переводчика. На вопрос о наличии регистрации в России ответил, что зарегистрирован, но не помнит, где именно.

По ходатайству следователя вопрос об избрании меры будет решаться в закрытом судебном заседании.

Ранее двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения. Им грозит пожизненное лишение свободы. Фигурантов доставили в суд для избрания меры пресечения вечером 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.