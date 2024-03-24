Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:19, 24 марта 2024Силовые структуры

Появилось видео со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе» из зала суда

У «Ленты.ру» появилось видео из суда со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Кадр видео: корреспондент «Ленты.ру»

Один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», доставленный в Басманный суд Москвы, попал на видео. Кадры появились у «Ленты.ру» от корреспондента из зала суда.

Рачабализод Саидакрами Муродали родился 4 февраля 1994 года. Женат, есть ребенок. Ранее судимым не был. Мужчина плохо говорит по-русски, общается через переводчика. На вопрос о наличии регистрации в России ответил, что зарегистрирован, но не помнит, где именно.

По ходатайству следователя вопрос об избрании меры будет решаться в закрытом судебном заседании.

Ранее двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения. Им грозит пожизненное лишение свободы. Фигурантов доставили в суд для избрания меры пресечения вечером 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну что может сделать служба безопасности». Владелец «Крокуса» высказался о действиях охраны во время теракта

      В Турции указали на возможную причастность США и Байдена к теракту в «Крокусе»

      Суд арестовал одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Появилось видео со вторым обвиняемым в теракте в «Крокусе» из зала суда

      Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» попал на видео в суде

      Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме

      Польша передаст ноту протеста послу России из-за ракеты

      Валиева отреагировала на теракт в «Крокусе»

      Макрон созвал заседание совета по обороне после теракта в «Крокусе»

      В «Крокусе» предупредили о фейковых сборах средств для пострадавших

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше