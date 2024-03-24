МЧС дополнило список погибших в ходе теракта в «Крокусе»

МЧС: судебно-медицинские исследования подтвердили смерть 68 человек в «Крокусе»

Первые судебно-медицинские исследования подтвердили смерть 68 человек в результате теракта в «Крокус Сити Холл», их опознали. Об этом сообщили в МЧС России, опубликовав список погибших на официальном интернет-портале министерства.

Данные в списке соответствуют сведениям из Минздрава РФ на 22:00 24 марта. В МЧС уточнили, что список будет дополняться по мере того, как судмедэксперты будут идентифицировать личности погибших.

Ранее в Следкоме РФ сообщили, что количество жертв нападения террористов на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 137 человек, трое из них — дети. Осмотр места преступления продолжается.