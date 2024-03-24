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23:01, 24 марта 2024Силовые структуры

Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» попал на видео в суде

Один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» Мирзоев попал на видео из зала суда
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», доставленный в Басманный суд Москвы, попал на видео. Кадры поступили от корреспондента «Ленты.ру».

На видео запечатлен Далерджон Мирзоев, родившийся 23 ноября 1991 года. Мужчина зарегистрирован в Новосибирске, имеет жену и детей. Ранее был не судим. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в закрытом режиме.

Ранее двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения. Им грозит пожизненное лишение свободы. Фигурантов доставили в суд для избрания меры пресечения вечером 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

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      Марина Совина
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