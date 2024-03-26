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15:17, 26 марта 2024Силовые структуры

Генпрокурор России заявил о каре для всех причастных к теракту в «Крокусе»

Генпрокурор Краснов: всех причастных к теракту в «Крокусе» настигнет кара
Начало событий в новости Суд арестовал обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Как проходило заседание?

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов уверен, что всех заказчиков, исполнителей и кураторов теракта в «Крокус Сити Холле» настигнет кара. Об этом государственный деятель заявил во вторник, 26 марта, на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

По словам Краснова, единственная цель теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» — запугать граждан и разрушить единство народа России. Он также добавил, что россияне практически ежедневно погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых районов, именно поэтому задача по достижению целей специальной военной операции остается важнейшей для страны.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Вскоре исполнителей теракта задержали в Брянской области, а 24 марта суд отправил их под стражу.

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      Анна Габай
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