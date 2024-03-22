Горящая крыша «Крокус Сити Холл» попала на видео
Mash опубликовал видео горящей крыши «Крокус Сити Холл» после стрельбы в зале
Начавшийся в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах, снятых из окна одного из соседних домов, видно обширный пожар на крыше комплекса.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Еще 35 человек, по данным источника Baza, пострадали.
Также очевидец снял ролик, на котором показал задымленный зал и сообщил, что неизвестные подожгли здание.