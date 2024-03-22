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20:54, 22 марта 2024Россия

Горящая крыша «Крокус Сити Холл» попала на видео

Mash опубликовал видео горящей крыши «Крокус Сити Холл» после стрельбы в зале

Начавшийся в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых из окна одного из соседних домов, видно обширный пожар на крыше комплекса.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Еще 35 человек, по данным источника Baza, пострадали.

Также очевидец снял ролик, на котором показал задымленный зал и сообщил, что неизвестные подожгли здание.

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      Антон Похиляк
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