Горящая крыша «Крокус Сити Холл» попала на видео

Mash опубликовал видео горящей крыши «Крокус Сити Холл» после стрельбы в зале

Начавшийся в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых из окна одного из соседних домов, видно обширный пожар на крыше комплекса.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Еще 35 человек, по данным источника Baza, пострадали.

Также очевидец снял ролик, на котором показал задымленный зал и сообщил, что неизвестные подожгли здание.

