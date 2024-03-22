Очевидцы опубликовали видео с задымлением зала в «Крокус Сити Холле»

«112» опубликовал видео с задымлением зала в «Крокус Сити Холле»

Появилось видео, на котором запечатлен концертный зал «Крокус Сити Холл» с задымлением. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Очевидец, находящийся в здании во время стрельбы, снял ролик, на котором показал задымленный зал и сообщил, что неизвестные подожгли здание.

Ранее стало известно, что вечером 22 марта неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также есть данные о пострадавших при атаке.

По предварительной информации, 12 человек спасти не удалось.