Открывшие огонь в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стрелки попали на видео

Стрелки, открывшие огонь «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, попали на видео

Двое стрелков, открывших огонь в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, на кадрах видны первые секунды атаки стрелков на посетителей концертного зала. Двое мужчин в камуфляжной форме открыли огонь по толпе. Слышны многочисленные выстрелы.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 35 раненых. Неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». На место направили сотрудников СОБР и ОМОН.