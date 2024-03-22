Силовые структуры
Открывшие огонь в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье стрелки попали на видео
Стрелки, открывшие огонь «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, попали на видео
Двое стрелков, открывших огонь в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.
По данным источника, на кадрах видны первые секунды атаки стрелков на посетителей концертного зала. Двое мужчин в камуфляжной форме открыли огонь по толпе. Слышны многочисленные выстрелы.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 35 раненых. Неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». На место направили сотрудников СОБР и ОМОН.