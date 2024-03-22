Сотрудников СОБР и ОМОН подняли после стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Сотрудников СОБР и ОМОН направили в «Крокус Сити Холл» после стрельбы

Сотрудников СОБР и ОМОН подняли после стрельбы в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в "Крокус сити холл"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группа неизвестных открыла стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». Очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме.

Предварительно, в результате стрельбы в Подмосковье 12 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

