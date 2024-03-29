Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» захотели арестовать

СК запросил арест для девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет (СК) России запросил арест для девятого обвиняемого по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.

29 марта стало известно, что в Таджикистане задержали девять человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они являются жителями города Вахдат.