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16:06, 29 марта 2024Силовые структуры

Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» захотели арестовать

СК запросил арест для девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Кадр: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Следственный комитет (СК) России запросил арест для девятого обвиняемого по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримада Лутфуллои. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.

29 марта стало известно, что в Таджикистане задержали девять человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Все они являются жителями города Вахдат.

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      Варвара Митина
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