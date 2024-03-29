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17:15, 29 марта 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте хулиганил у «Крокуса» после трагедии

Фигурант дела о теракте был арестован на 15 суток за хулиганство у «Крокуса»
Начало событий в новости Девятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» захотели арестовать

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста девятому фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримаду Лутфуллои за хулиганство у концертного зала на следующий день после трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах дела говорится, что вечером 23 марта сотрудники правоохранительных органов остановили его у здания «Крокус Сити Холла» для проверки документов. Но в ответ Лутфуллои грубо выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и дерзко, отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции.

На него был составлен административный протокол о хулиганстве. Суд признал его виновным в правонарушении и отправил под арест на 15 суток в качестве наказания.

В настоящее время Басманный суд столицы рассматривает ходатайство следствия об избрании Лутфуллои меры пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела. Он обвиняется в совершении теракта.

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      Любовь Ширижик
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