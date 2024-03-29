Дело о теракте в «Крокусе» передали управлению по расследованию геноцида СК

Дело о теракте в «Крокусе» расследует управление по военным преступлениям СК

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Начало событий в новости Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» передано управлению по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Подразделение занимается расследованием уголовных дел, совершенных сотрудниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участниками националистических формирований в Донбассе, которым вменяются статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и 357 УК РФ («Геноцид»). Также следователи управления ведут дело о терактах на Крымском мосту.

Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримаде Лутфуллои. Он частично признал вину. Мужчина является уроженцем Таджикистана, ему 24 года. Жены и детей у обвиняемого нет. До теракта он по временной регистрации проживал в хостеле на Щелковской.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.