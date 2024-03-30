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18:17, 30 марта 2024Россия

Следствие установило личности 134 погибших в «Крокусе»

СК России сообщил, что установил личности 134 погибших в «Крокусе»

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Следственный комитет (СК) России сумел установить личности 134 человек, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА новости.

Следователи уточнили, что с остальными телами, которые не удалось опознать, проводятся генетические экспертизы. Всего в теракте, по последним данным, погибли 144 человека.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.

Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Они были задержаны неподалеку от границы с Украиной и Белоруссией. Всем им, а также нескольким подельникам, грозит пожизненное лишение свободы.

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