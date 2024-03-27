Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 143 человек

МЧС показало список погибших при теракте в «Крокусе», где указаны 143 человека

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека. Об этом стало известно из списка с именами погибших, который опубликовало МЧС России.

Отмечается, что список составлен по состоянию на 27 марта 20:00 по московскому времени. Он основан на данных министерства здравоохранения России.

«Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований», — уточнили в МЧС.