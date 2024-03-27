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19:13, 27 марта 2024Россия

Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокус Сити Холле»

Песков заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» Путин не спал всю ночь

Фото: Администрация Президента России

После теракта в «Крокус Сити Холле» президент России Владимир Путин не спал всю ночь. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что руководители ведомств докладывали главе государства, невзирая на время, что продолжалось до утра.

«Конечно, в такие минуты работа идет в круглосуточном режиме. (...) В такие моменты никому не до сна, особенно главе государства», — сказал представитель Кремля.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пострадали 182 человека. По последним данным, 140 человек не удалось спасти.

Главе государства из-за произошедшего теракта пришлось поменять расписание. В частности он на два дня перенес запланированную поездку в Торжок.

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      Никита Абрамов
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