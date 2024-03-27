Путин сообщил об отложенной из-за теракта в «Крокусе» поездке

Президент Путин заявил, что сдвинул поездку в Торжок из-за теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин прибыл в Торжок. Он сообщил, что планировал посетить город еще 25 марта, однако поездку пришлось свдинуть из-за теракта в «Крокус Сити Холле», пишет ТАСС.

22 марта 2024 года группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пострадали 182 человека. По последним данным, 140 человек не удалось спасти.