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11:33, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Счета Лазаревой арестовали в России

ФНС арестовала счета телеведущей Татьяны Лазаревой в России
Маргарита Щигарева

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом стало известно Mash.

Утверждается, что налоговая заблокировала четыре банковских счета ведущей. По данным издания, причиной послужила неуплата налогов.

«Телеведущая так и не заплатила в казну почти 48 тысяч налоговых отчислений за 2024 год — за 2025-й на сумму накапали пени», — говорится в публикации.

Ранее Лазарева раскрыла, что отказалась от поездок в некоторые страны из-за приговоров по уголовным делам в России. При этом в целом, как заверила телезвезда, назначенные российскими судами приговоры практически не влияют на ее жизнь.

В марте стало известно, что Лазаревой вынесли заочный приговор по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В совокупности с наказанием за оправдание терроризма суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

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