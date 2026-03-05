Реклама

17:26, 5 марта 2026Силовые структуры

В России вынесли приговор иноагенту Татьяне Лазаревой

Иноагента Татьяну Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве вынесли заочный приговор в отношении признанной виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По решению суда, Лазареву приговорили к семи годам колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено размещать информацию и администрировать сайты в течение четырех лет.

По данным следствия, Татьяна Лазарева дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжила распространять материалы в интернете без указания на то, что все они произведены иноагентом или касаются его деятельности.

Ранее сообщалось, что Лазарева обжалует свой приговор по делу об оправдании терроризма в Верховном суде России.

